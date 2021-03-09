Olay, İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde akan trafikte bisikletiyle metrelerce tek teker üzerinde giden şahıs kendinin ve çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. O anlar ise olayı gören vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bisikletiyle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor.
09 Mar 2021 - 15:06- Asayiş Güncelleme: 09 Mar 2021 - 15:09
Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı
Kocaeli’de yolda bisikletiyle tek teker üzerinde giden kameralara yansıdı. Hem kendisinin, hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan genç, yürekleri ağza getirdi.
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# İzmit
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.