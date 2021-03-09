Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı

Olay, İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde akan trafikte bisikletiyle metrelerce tek teker üzerinde giden şahıs kendinin ve çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. O anlar ise olayı gören vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bisikletiyle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor.