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09 Mar 2021 - 15:47- Spor G: 09 Mar 2021 - 15:49

Eser Kardeşler imzayı attı!

Erdem ÖVÜÇ
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Gölcükspor’da Teknik Sorumlu Adil Kuru’nun bırakmasının ardından yeni teknik direktör Eser Kardeşler oldu. Kırmızı siyahlılar deneyimli teknik direktör ile resmi anlaşmayı yaptı. Kardeşler ekibinden sadece kaleci antrenörü Bülent Biçer geldi. Teknik kadroda ayrıca Bülent Biçer, Zafer Yavuz, Hakan Sakarya ve kaleci antrenörü olarak Eren Demir yer aldı.

 BURSASPOR’UN ESKİ KALECİSİYDİ

Özellikle Bursaspor’da forma giydiği yıllarda devrin en iyi kalecileri arasında gösterilen Eser Kardeşler teknik direktörlük kariyerinde Bilecikspor, Yeşil Bursa, Orhangazi Belediye, Karacabey Belediye, Bursa Merinos, Altay, Elmasbahçeler, Fethiyespor ve Nevşehir Belediyespor takımlarında görev aldı. Nevşehirspor’u BAL’dan 2. Lig’e kadar çıkaran 1964 Bursa doğumlu teknik adam üst klasman hakemlerinden Arda Kardeşler ile Trabzonspor’un kalecilerinden Erce Kardeşler’in de babası.

 

 

09 Mar 2021 - 15:47 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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