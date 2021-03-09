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09 Mar 2021 - 15:58- Siyaset G: 09 Mar 2021 - 16:00

Ünlü: “Zamanında tramvayı eleştirdik şimdi de biniyoruz”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kartepe Teleferik Projesi’ni hayata geçirecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı tebrik ederek “Biz zamanında tramvayı eleştirdik ama tramvaya biniyoruz, zillet ittifakı da eleştirmişti ve sonra bindi” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü bugün partisinin il binasında haftalık olağan basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamasında ülke ve kent gündemine değinen Ünlü, Kartepe’de hayata geçirilecek olan teleferik projesine değindi. MHP’nin daima toplum tarafından takdir topladığını ifade eden Ünlü, “Bazılarının işlediği suçlar MHP’ye mal edilemez. Masum bir kurumu veya kişiyi işlemediği suçla itham etmek ahlaksızlığın göstergesidir. MHP’yi suçlarla ilişkilendirmek siyasi bir sapıklıktır. Bu kişilerin parti teşkilatında bir görevi yoktur. Suç kişiseldir, kendini bağlar.  Partimize çamur atanlarla hukuk önünde hesaplaşılacak” ifadelerini kullandı.

“DELEGELERLE KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ünlü basın açıklamasında, MHP’nin projesi olan ‘İnsanlığın Huzuru’adlı kitaptan bölümler okudu. Açıklamasının devamında Ünlü, “Bu kitap huzur arayanlara tavsiye edilirse, biz gönderebiliriz” dedi. Parti programları ile ilgili de konuşan Ünlü, “Parti değerlerimizle 9 ilçede tamamlandı. Dilovası, Darıca ve Karamürsel’de toplantılarımızı yapacağız. 18 bin 250 parti üyemize teşekkür belgesi vereceğiz. İzmit’te yaptığımız toplantıyla doğru bir yolda olduğumuzu gördük. Önümüzdeki süreçte de parti değerleriyle buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ BİNİYORUZ”

Kartepe Teleferik Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünlü, “Kartepe markasını teleferik tescilleyecektir. Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyoruz. İzmit Belediyesi ise hala teleferik projesini komisyonda konuşadursun. Biz zamanında tramvayı eleştirdik ama tramvaya biniyoruz, zillet ittifakı da eleştirmişti ve sonra bindi. Onlar şimdi teleferiğe de binerek Kartepe Kuzuyayla’ya çıkacak” şeklinde konuştu.

“KİMSE MHP’NİN AKLI İLE ALAY ETMESİN”

Ünlü sözlerinin sonunda Millet İttifakı’na dair eleştirilerde  bulunarak, “Çıkıp HDP ile ittifak yaptıklarını açıklasınlar. Kimi kandırıyorlar. Açıkça vatandaşa olanı söylesinler. CHP ve İYİ Parti tabanı bunları görüyor ve gerektiği zaman bunlara cevaplarını verecektir. Kimse MHP’nin aklıyla alay etmesin” dedi.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

09 Mar 2021 - 15:58 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Objektif - neboş konuşmuşsun, tramvaya kimse karşı degildi bu şehirde, sadece güzergahka karşıydı, ve zaman ilerledikçe güzergahın yanlış olduğunu büyükşehir bile kabul etti,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 16:51
01

Izmitli - sayın ünül sizde AKEPE için ağza alınmayacak şeyler söylediniz. Şimdi küçük ortağı oldunuz. buna ne diyeceksin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 16:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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