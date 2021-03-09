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09 Mar 2021 - 17:04- Siyaset G: 09 Mar 2021 - 17:05

Saadet ilçe başkan yardımcısı belli oldu

Saadet Partisi Derince İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş'ın yardımcısı Mahmut Demir oldu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Geçen hafta Derince'de yeni İlçe Başkanı ataması ile gündeme gelen Saadet Partisi’nde yeni dönemin ilk kritik görevlendirmesi gerçekleşti. Yeni İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş tarafından yapılan atamada, uzun yıllardır Derince’de çeşitli faaliyetleri ile adından söz ettiren Anadolu Gençlik Derneği ‘nin İlçe Başkanı, aynı zamanda 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisinden Derince Belediyesi Meclis Üyesi Adayı olan  Mahmut Demir, Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş yeni dönemde Derince’de “gençlerin partisi Saadet Partisi” sloganı ile yola çıktıklarını belirtirken, Mahmut Demir yaptığı konuşmada: “Bu ağır görevi bizlere layık gören başta ilçe başkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür eder, Derincemiz adına çıktığımız bu yolda ne gerekiyorsa en azami gayretle yerine getireceğimizi belirtmek isterim.” dedi.

MAHMUT DEMİR KİMDİR?

Aslen Gümüşhane’li olan Mahmut Demir 1985 yılında Kocaeli’de doğdu.  Atılım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu. Hali hazırda Özel Sektörde uzman mühendis olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmekle birlikte aynı zamanda hafızdır. Üniversite Döneminde Ankara’da aktif gençlik çalışmalarında bulunan Mahmut Demir aynı dönemde Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları’nda da görev yapmıştır. 2019 yerel seçimlerinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi adayı olan Mahmut Demir, dört yıldır Anadolu Gençlik Derneği Derince İlçe Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

# Kocaeli, çocuk, Derince

09 Mar 2021 - 17:04 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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