Naci Görür korkuttu: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Bugün saat 11:20’de AFAD’ın verilerine göre, merkez üssü Bingöl Merkez olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.3 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı değerlendirmede ”Arkadaşlar, kısa süre önce Bingöl Ortaçanaklı'da 4,2'lik deprem oldu. Burası KAF ile DAF'ın kesim moktasına uzak değil, DAF zonunda ve Karlova-Bingöl arasında. Bu aralıkta 7'ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz. En son deprem 1866 ve 7,2 büyüklükte. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.