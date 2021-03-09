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09 Mar 2021 - 19:36- Asayiş G: 09 Mar 2021 - 20:01

D-100’de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kartepe D-100 Karayolu'nda lastiği patlayan otomobilden inen genç, aynı istikametten gelen bir otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.
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Kaza, akşam saatlerinde Kartepe D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde olan Ziya Birkan Köprülü (19) idaresindeki otomobilin lastiği patladı. Yol kenarında durdurduğu otomobilden inen Köprülü’ye aynı istikametten gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Köprülü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köprülü’nün cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Derince Harmantarla Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Köprülü’nün cenazesi, Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
# Derince

09 Mar 2021 - 19:36 - Asayiş

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