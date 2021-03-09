Korkutan artış sürüyor!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 160’a yükseldi.

Bugün toplam 140 bin 828 test yapıldı. Semptom gösteren 801 kişiyle birlikte toplam 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 639 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 640 bin 669’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 289 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu