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09 Mar 2021 - 21:29- Gündem G: 09 Mar 2021 - 21:32

Korkutan artış sürüyor!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Mart Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti. Bugün 801 yeni hastayla birlikte toplam 13 bin 755 vaka tespit edildi. Bakanlığın verilerine göre, ağır hasta sayısı bir gün içinde 50 kişi artarak bin 289 oldu.
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 160’a yükseldi.

Bugün toplam 140 bin 828 test yapıldı. Semptom gösteren 801 kişiyle birlikte toplam 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 639 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 640 bin 669’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 289 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu

09 Mar 2021 - 21:29 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Gökhan - İnsanlar alış verişe aç kalmış evde dura dura kıyafetlerinin içine sıgmaz olmuş , bakın ne kadar mutlular sokalr cıvıl cıvıl fakat ya biz engellilerin hakları yokmu ? Sayın başkan boşverin siz elinizden geleni yaptınız salın kimin ne hali varsa görsün saygılarımla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 23:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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