İzmit Belediyesinde korona alarmı!

Konuyla ilgili olarak İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İzmit Belediyesi İmar Müdürü Çetin Düzgün ve İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi’nde görevli 9 görevli personelin, geçtiğimiz Cuma günü rahatsızlanmaları sonucu yaptırdıkları Covid-19 testlerinin üzülerek pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Öncelikle tüm personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi dahil olmak üzere tüm belediyemiz dezenfekte edilmiş olup, gerekli tüm önlemler alınmıştır. Alınan önlemler kapsamında İmar Müdürlüğü’müz bir süre kapalı kalacaktır.

Vatandaşlarımızın konuyla ilgili göstereceği hassasiyete şimdiden teşekkür ediyor, müdürlüğümüzün yeniden açılacağı tarihi değerli kamuoyuna duyuracağımızın bilinmesini istiyoruz.