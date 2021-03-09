İzmit Belediyesinde korona alarmı!

Konuyla ilgili olarak İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İzmit Belediyesi İmar Müdürü Çetin Düzgün ve İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi’nde görevli 9 görevli personelin, geçtiğimiz Cuma günü rahatsızlanmaları sonucu yaptırdıkları Covid-19 testlerinin üzülerek pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Öncelikle tüm personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
Yaşanan bu üzücü olayın ardından İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi dahil olmak üzere tüm belediyemiz dezenfekte edilmiş olup, gerekli tüm önlemler alınmıştır. Alınan önlemler kapsamında İmar Müdürlüğü’müz bir süre kapalı kalacaktır.
Vatandaşlarımızın konuyla ilgili göstereceği hassasiyete şimdiden teşekkür ediyor, müdürlüğümüzün yeniden açılacağı tarihi değerli kamuoyuna duyuracağımızın bilinmesini istiyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.