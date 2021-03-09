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09 Mar 2021 - 22:37- Gündem G: 09 Mar 2021 - 22:38

Hürriyet’in 8 Mart’ta kadınlara verdiği izin ulusal medyada yankılanmaya devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in toplu iş sözleşmesi ile 8 Mart’ta kadın çalışanlarına izin vermesi ulusal medyada yankılanmaya devam ediyor
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İzmit Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında imzalanan ve yıllardır süre gelen mağduriyeti noktalayan toplu iş sözleşmesinin yankıları ulusal medyada yerini korumaya devam ediyor. Son olarak 8 Mart’ta İzmit Belediyesinin kadın emekçilerinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde izin yapması HaberTürk TV’de yer aldı. 

KADINLAR OLMADAN EKSİĞİZ

İzmit Belediyesinin 8 Mart’ta kadınlar olmadan çalışan erkek çalışanlarının duygularını paylaştığı video ulusal medyada yerini aldı. “İzmit Belediyesinde kadınlar izin yaptı, erkekler çalıştı” başlığı ile yayınlanan haberde erkek çalışanların “Kadınlar olmadan burası eksik” ifadelerini kullandığı görüntüler yer aldı.
# İzmit

09 Mar 2021 - 22:37 - Gündem

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