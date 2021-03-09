Hürriyet’in 8 Mart’ta kadınlara verdiği izin ulusal medyada yankılanmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında imzalanan ve yıllardır süre gelen mağduriyeti noktalayan toplu iş sözleşmesinin yankıları ulusal medyada yerini korumaya devam ediyor. Son olarak 8 Mart’ta İzmit Belediyesinin kadın emekçilerinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde izin yapması HaberTürk TV’de yer aldı.
KADINLAR OLMADAN EKSİĞİZ
İzmit Belediyesinin 8 Mart’ta kadınlar olmadan çalışan erkek çalışanlarının duygularını paylaştığı video ulusal medyada yerini aldı. “İzmit Belediyesinde kadınlar izin yaptı, erkekler çalıştı” başlığı ile yayınlanan haberde erkek çalışanların “Kadınlar olmadan burası eksik” ifadelerini kullandığı görüntüler yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.