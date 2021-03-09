Başarılar “Kardeş”

Gölcükspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Eser Kardeşler yeni takımı ile ilk antrenmanını yaptı. İhsaniye Stadı’ndaki antrenman öncesi kırmızı siyahlı futbolcularla tanışan Eser Kardeşler ekibe ve takıma güvendiğini ifade etti. Yükü birlikte omuzlayacaklarını belirten Kardeşler, sezon sonunda beklenen hedefi yerine getireceklerine inandığını da ifade etti. Eser Kardeşler’e Bülent Biçer, Zafer Yavuz ve Hakan Sakarya yardımcılık yapacak kaleci antrenörü olarak ise Eren Demir görev alacak. Osmaniyespor ile çok önemli bir maça çıkacak olan Gölcükspor’da moraller çok da iyi görülmezken, kritik Osmaniye ve ardından oynanacak olan Erbaa virajlarında kayıp olmaması adına tüm önlemler alınacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.