Dos Santos’tan duygusal veda

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor’un Brezilyalısı Clarissa Dos Santos, Fransa’nın Villervenue takımına transfer oldu. İzmit’te kaldığı 7 aylık süreçte çok sevilen bir sporcu olan Dos Santos son derece duygusal bir veda açıklaması yaptı.
ÇOK İYİ KARŞILANDIM, ÇOK İYİ AĞIRLANDIM
Türkiye’de İzmit’te çok güzel bir 7 ay geçirdiğini, İzmit’teki deneyimini hiçbir zaman unutmayacağını belirten başarılı sporcu şu şekilde konuştu: İzmit Belediyespor ile Türkiye'deki sürecim sona erdi. Buraya gelirken çok iyi karşılandım ve çok iyi ağırlandım. Gerçekten harika bir yerde harika bir 7 aylık deneyimim oldu.
YANIMDA GÜZEL ANILAR GÖTÜRÜYORUM
Hem bireysel hem de tüm takım olarak zor günler de geçirdik, keyifli günler de geçirdik. Yanımda güzel anılar ve yeni dostluklar ile İzmit’e veda etti. Hikayemin bu 7 aylık bölümünde yer alan ve benimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. İzmit Belediyespor’a, teknik ekibimize ve sporcu arkadaşlarıma bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.