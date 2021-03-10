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10 Mar 2021 - 10:08- Gündem G: 10 Mar 2021 - 10:14

MEB duyurdu: Okullar yaz boyu açık olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Okullar 2 Temmuz’a kadar açık, ara tatil yok” açıklaması gözleri eğitimdeki ‘en kısa yaz tatili’ne çevirdi. Normal takvime göre okullar 18 Haziran’da kapanacaktı, bu tarih 2 Temmuz’a çekildi. Temmuz ve ağustos aylarında da ‘gönüllü okul’ olacak. Peki yazın okullarda yüz yüze eğitim nasıl ve hangi şartlarda uygulanacak?
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 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki akşam katıldığı bir tv programında okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını duyurmuştu. Şimdi 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen kapanış zilinin çalması için 2 Temmuz'u bekleyecek. Her ne kadar kapanış zili 2 Temmuz'da çalacak olsa da Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir program üzerinde çalışıyor. Buna göre okullar yaz boyu açık olacak. Peki yazın yüz yüze eğitim nasıl formüle edilecek? 

ÖĞRETMENLERE EK ÜCRET

Öğretmenlere de isteğe bağlı çalışma planı yapılacak. Gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmenlere bu çalışmanın karşılığında ayrıca ücret ödenecek. Gönüllü okul uygulaması büyük ihtimalle yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK AMA OKUL BİTMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimini 2 Temmuz'a kadar uzattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı gibi ders zili sona erdiğinde karneler de verilecek.

TAKVİYE NİTELİĞİNDE OLACAK

Sınavlar daha erken de yapılsa, öğrenciler hangi sınıfta olursa olsun 2 Temmuz'da karnelerine kavuşacak. 2 Temmuz'a kadar olan süreçte müfredat biraz daha yavaşlatılarak, eksik kalan bölümler ve varsa takviye programı uygulanacak.

2 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLAN SÜREÇ

Eğitimciler müfredattaki açığın kapatılması için bunun bir fırsat olduğu görüşünde. 2 Temmuz'a kadar öğrenciler yine velilerin onayı ile istemezlerse yüz yüze eğitime katılmayacak.

SEMİNER TARİHİ

Geçtiğimiz yıllarda öğretmenler ders zili sona erdiğinde iki haftalık seminer programına girerlerdi. Bu yıl da 21 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar öğretmenler seminerde olacaktı. Takvimin uzaması nedeniyle bu seminerlerin de ağustos sonunda yapılması planlanıyor.

OKULLAR BÜTÜN YAZ AÇIK

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın aktardığı bilgiye göre Okullarından bir yıl uzak olan milyonlarca öğrencinin akademik eksiğinin kalmaması için 2 Temmuz sonrası "gönüllü okul" programı hazırlanıyor. Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için "takviye programı" niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak. Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine "gönüllülük" esası olacak.

ÖNGÖRÜ: DERSE KATILIM YÜSKEK OLACAK

Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.

MEB EĞİTİM TAKVİMİ

* 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.

* 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.

* 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)

* 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.

# eğitim

10 Mar 2021 - 10:08 - Gündem

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