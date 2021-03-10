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10 Mar 2021 - 10:26- Gündem G: 10 Mar 2021 - 10:31

İzmit Kent Konut 1. Etap'ta yolsuzluk iddiası!

Gazetemizin ihbar hattına düşen bir şikayette, İzmit Kent Konut 1 Etap'ta yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.
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Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir okurumuz İzmit Kent Konut 1. Etap'ta yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Okurumuz konuyla ilgili, "İzmit Kent Konut 1 Etap'ta dairesi olan bir okurunuzum daire mi kiraya verdim fakat 1 etap site yönetiminde büyük bir yolsuzluk söz konusu öyle böyle değil 10 bin liralık asansör bakımını 180 bin liralık afaki rakamlara fatura etmişler. Bütün faturalandırmalar aynı eder fiyatının en az 5 katı. 6 ay önce aidatlara zam yapılmış fakat hiçbir kimsenin haberi yok" ifadelerini kullandı.
# İzmit

10 Mar 2021 - 10:26 - Gündem

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