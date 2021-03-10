İzmit Kent Konut 1. Etap'ta yolsuzluk iddiası!

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir okurumuz İzmit Kent Konut 1. Etap'ta yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Okurumuz konuyla ilgili, "İzmit Kent Konut 1 Etap'ta dairesi olan bir okurunuzum daire mi kiraya verdim fakat 1 etap site yönetiminde büyük bir yolsuzluk söz konusu öyle böyle değil 10 bin liralık asansör bakımını 180 bin liralık afaki rakamlara fatura etmişler. Bütün faturalandırmalar aynı eder fiyatının en az 5 katı. 6 ay önce aidatlara zam yapılmış fakat hiçbir kimsenin haberi yok" ifadelerini kullandı.