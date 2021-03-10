Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir okurumuz İzmit Kent Konut 1. Etap'ta yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Okurumuz konuyla ilgili, "İzmit Kent Konut 1 Etap'ta dairesi olan bir okurunuzum daire mi kiraya verdim fakat 1 etap site yönetiminde büyük bir yolsuzluk söz konusu öyle böyle değil 10 bin liralık asansör bakımını 180 bin liralık afaki rakamlara fatura etmişler. Bütün faturalandırmalar aynı eder fiyatının en az 5 katı. 6 ay önce aidatlara zam yapılmış fakat hiçbir kimsenin haberi yok" ifadelerini kullandı.
10 Mar 2021 - 10:26- Gündem Güncelleme: 10 Mar 2021 - 10:31
İzmit Kent Konut 1. Etap'ta yolsuzluk iddiası!
Gazetemizin ihbar hattına düşen bir şikayette, İzmit Kent Konut 1 Etap'ta yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.