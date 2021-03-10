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10 Mar 2021 - 10:32- Gündem G: 10 Mar 2021 - 10:33

SEDAŞ’ın yetenek programı “Stargate” 10 genç mühendisle devam ediyor

Enerjisi yüksek, dinamik ve yaratıcı bakış açısına sahip üniversite son sınıf veya yüksek lisans öğrencileri, SEDAŞ’ın “Stargate” programıyla iş deneyimi ediniyor. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’den toplam 10 genç mühendis, bu yıl ikincisi düzenlenen programa katılma hakkı kazandı.
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), gençlere üniversite mezuniyetinden önce iş tecrübesi sunuyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve 2021 süreci başlayan “Stargate” programı kapsamında, 1.755  başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonrasında 15 aday seçilerek, SEDAŞ yöneticileriyle mülakata katıldı. Mülakatların ardından Sakarya, Kocaeli, Gebze, Bolu ve Düzce için her bölgeden 2’şer üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 10 genç mühendis programa kabul edildi.

İşi sahada öğrenip, kendi projelerini üretecekler

Mart ayında başlayıp Eylül ayına kadar  sürecek olan Stargate programı, Dağıtım Operasyonları iş süreçlerini içeren oryantasyonla başlayacak. Haftada 2 gün sürecek eğitim programının ardından, Enerji Şebeke Yönetimi iş süreçleri eğitimi devam edecek. Elektrik dağıtım süreçlerini yakından takip ederek deneyimleyen katılımcılar, ağustos ayına gelindiğinde kendi projelerini hazırlamaya başlayacaklar. Öğrenciler, edindikleri tecrübeyi projelendirdikten sonra SEDAŞ yöneticilerine sunacaklar.

SEDAŞ’ta iş başı yapma fırsatı

Katılımcılar, hem teorik hem de saha uygulamalarını gözlemledikleri program sayesinde iş hayatı için değerli bir yolculuktan geçmiş olacaklar. Programın sonunda sunacakları projelerden uygun görülenler hayata geçirilmek üzere değerlendirilmeye alınacak. Ayrıca, belirli kriterleri sağlayan ve gerekli yetkinliklere sahip öğrenciler, mezuniyetten sonra SEDAŞ’ta uygun boş pozisyon oluşması durumunda istihdam edilme şansı da yakalayacak. Geçtiğimiz yıl Stargate projesine katılan 7 yeni mezun genç, programın ardından SEDAŞ bünyesinde iş imkânı bulmuştu.

# Kocaeli, eğitim, Gebze

10 Mar 2021 - 10:32 - Gündem

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