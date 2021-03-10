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10 Mar 2021 - 10:54- Siyaset G: 10 Mar 2021 - 10:56

Ellibeş: “Teleferik hattı, her yönüyle gurur duyacağımız bir projedir”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Teleferik Projesi’nin en önemli özelliğinin yerli ve milli olacağını belirterek, “İzmit Körfezi’ni zirveden izlerken aynı zamanda bu sistem ve araçların Türk mühendisleri tarafından geliştirilip, yerli üretim olmasıyla da gurur duyacağız” dedi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Kartepe Teleferik Hattı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı programla tanıtıldı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhuriyet’in 100.yılına doğru Türkiye’nin birçok alanda milli ve yerli sanayi atılımları gerçekleştirdiğini belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki girişimlerin her zaman destekçisi olduğuna dikkat çekti. Ellibeş, şunları söyledi:

BÜYÜKŞEHİR, MİLLİ VE YERLİ ÜRETİMİN DESTEKÇİSİ

“Mutlu Şehir hedefine doğru halkımızı mutlu edecek projeler sırasıyla hayata geçmeye devam ediyor. Kartepe Teleferik Hattı; tamamen yerli ve milli üretim endeksli, Büyükşehir Belediyemizin öz kaynakları ile 2 yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Dün tramvayı yapamaz diyenler bugün de teleferik projesine aynı mantıkla yapılamaz demeye devam ediyor. Ancak yine mahcup olacaklarını hep birlikte göreceğiz.”

ATATÜRK ‘ENDÜSTRİLEŞMEK EN BÜYÜK MİLLİ DAVAMIZDIR’ DEMİŞTİ

“Üstelik tıpkı tramvay hattımız gibi teleferik projesi de büyük ölçüde yerli ve milli üretim olacak. Diğer bir ifadeyle halkımıza sunacağı konforlu ulaşım imkanı ve turizme katma değerinin yanında bu açıdan da hepimizin gururu olacak. İzmit Körfezi’ni zirveden izlerken aynı zamanda bu araçların Türk mühendisleri tarafından geliştirilip, yerli üretim olmasıyla da gurur duyacağız. Bu projeye karşı çıkmak bir tarafa, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Endüstrileşmek en büyük milli davamızdır’ sözünden hareketle gurur duymak gerekir”.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, AKP

10 Mar 2021 - 10:54 - Siyaset

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