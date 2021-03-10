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10 Mar 2021 - 10:56- Yaşam G: 10 Mar 2021 - 11:03

İzmitli model Duygu Çakmak Lübnan yolcusu
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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan ve 43 ülkenin güzelinin yarıştığı TheMiss Globe yarışmasında ülkemizi temsil eden İzmitli model Duygu Çakmak şimdi de Lübnan’da 50 ülkeden gelen güzellerin yarışacağı MissEurope yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Üç yıldır modellik yapan ve her geçen gün yıldızı daha da parlayan İzmitli model Duygu Çakmak 20 Mart-1 Nisan tarihleri arasındaki 12 günlük kampın ardından 50 ülkeden gelen güzellerle finalde yarışacak.

10 Mar 2021 - 10:56 - Yaşam

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