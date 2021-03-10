Deniz Ventures’tan Midas’a 1 milyon $

DenizBank, Türkiye’deki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Deniz Ventures çatısı altında ilk yatırımını gerçekleştirdi. Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz yatırım imkânı sağlayan Midas uygulamasına 1 milyon dolar yatırım yaptı.
GÜVENLİK ÖNEMLİ
DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam, “Ülkemizdeki girişimcilik potansiyeline çok güveniyoruz. Özellikle salgının ardından tüm dünyaya ihracat yapacak bu potansiyele destek olma hayali bizi heyecanlandırıyor” dedi. Midas CEO’su Egem Eraslan da şöyle konuştu: “Bu yatırım banka standartlarında güvenliği hedefleyen Midas için büyük bir adım oldu. DenizBank ile olan iş birliğimiz sayesinde güvenliği bir adım daha öteye taşıdık.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.