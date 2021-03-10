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10 Mar 2021 - 14:18- Ekonomi G: 10 Mar 2021 - 14:20

Deniz Ventures’tan Midas’a 1 milyon $

DenizBank, Türkiye’deki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Deniz Ventures çatısı altında ilk yatırımını gerçekleştird...
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DenizBank, Türkiye’deki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Deniz Ventures çatısı altında ilk yatırımını gerçekleştirdi. Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz yatırım imkânı sağlayan Midas uygulamasına 1 milyon dolar yatırım yaptı.

GÜVENLİK ÖNEMLİ 

DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam, “Ülkemizdeki girişimcilik potansiyeline çok güveniyoruz. Özellikle salgının ardından tüm dünyaya ihracat yapacak bu potansiyele destek olma hayali bizi heyecanlandırıyor” dedi. Midas CEO’su Egem Eraslan da şöyle konuştu: “Bu yatırım banka standartlarında güvenliği hedefleyen Midas için büyük bir adım oldu. DenizBank ile olan iş birliğimiz sayesinde güvenliği bir adım daha öteye taşıdık.”
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10 Mar 2021 - 14:18 - Ekonomi

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