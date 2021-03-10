Kadın girişimcilere  Türk Telekom katkısı

Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi doğrultusunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliği düzenlendi. Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe, kariyer hedeflerini değiştirerek kurumsal hayata veda edip kendi ürünleriyle markalarını yaratan kadınlar ile daha önce hiç çalışmamış ancak el emeği ürünlerini internetten kitlelere ulaştıran 10 kadın katıldı. Proje kapsamında aldıkları dijital pazarlama eğitimiyle girişimcilik potansiyellerinin farkına varan kadınlar, ürünlerini ve hikâyelerini paylaştılar.