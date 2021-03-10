Gelecek Partisi İl Başkanlık Divanı bu haftaki toplantısında Adalet Bakanlığı’nda müşavir olarak görev yapan, daha önce TBMM Anayasa Komisyonu Başkan danışmanlığı, Vakıfbank, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerini yapan, Genel Başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı Ahmet Müfit Cengiz’i ağırladı. İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda söz alan Cengiz, partililerin sahada karşılaşabilecekleri sorular, sorunlar ve iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verip uyarılarda bulundu. Yaklaşık iki saat süren toplantı Kocaeli teşkilatına moral ve motivasyon aşıladı. Cengiz, partili kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlamayı unutmadı.
10 Mar 2021 - 14:22- Siyaset Güncelleme: 10 Mar 2021 - 14:24
Gelecek Kocaeli, Kurucular Kurulu Üyesi Cengiz’i ağırladı
Gelecek Partisi İl Teşkilatı’nı ziyaret eden Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Müfit Cengiz, il divan toplantısına katıldı. Cengiz, yöneticilere sahada yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.