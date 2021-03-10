Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, Kocaeli’de faaliyet gösteren kadın esnafların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü unutmadı. Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği ve birliğe bağlı kooperatiflerin yönetimde yer alan kadınlar öncelikle Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Sultan Kurbanoğlu’nu makamında ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Ardından şehir merkezine geçen kadınlar, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan’ın kutlama mesajı ile birlikte kadınlar tarafından üretilen kurabiye ve çiçekleri şehrin kadın esnaflarına hediye etti. Birlik üyesi kadınlar kadın esnafların çalışmaları konusunda bilgi alarak kadın üretiminin kazanca dönüşmesinin kadınlar için çok önemli olduğunu ifade ettiler.
10 Mar 2021 - 14:23- Gündem Güncelleme: 10 Mar 2021 - 14:25
Marmara Kadınlar Birliği kadın esnafları unutmadı
Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, Kocaeli’de faaliyet gösteren kadın esnafları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ziyaret ederek hediyeler verdi
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.