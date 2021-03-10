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10 Mar 2021 - 14:23- Gündem G: 10 Mar 2021 - 14:25

Marmara Kadınlar Birliği  kadın esnafları unutmadı

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, Kocaeli’de faaliyet gösteren kadın esnafları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ziyaret ederek hediyeler verdi

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Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, Kocaeli’de faaliyet gösteren kadın esnafların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü unutmadı. Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği ve birliğe bağlı kooperatiflerin yönetimde yer alan kadınlar öncelikle Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Sultan Kurbanoğlu’nu makamında ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Ardından şehir merkezine geçen kadınlar, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan’ın kutlama mesajı ile birlikte kadınlar tarafından üretilen kurabiye ve çiçekleri şehrin kadın esnaflarına hediye etti. Birlik üyesi kadınlar kadın esnafların çalışmaları konusunda bilgi alarak kadın üretiminin kazanca dönüşmesinin kadınlar için çok önemli olduğunu ifade ettiler.
# Kocaeli

10 Mar 2021 - 14:23 - Gündem

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