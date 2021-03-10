KADEM, Kartepe’de kadın  kursiyerlerin gününü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Kartepe'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. KADEM Başkanı Asuman Sert Erturan'ın da katılımı ile gerçekleştirilen kutlamalarda Kartepe KOMEK Kursları'nda ve Halk Eğitim Kursları'nda görev yapan kurs hocaları ve kursiyerler ziyaret edildi. Kurslarda görev yapan kadınlara, KADEM Başkanı Asuman Sert Erturan tarafından kadınların yasal hakları konusunda bilgi verildi. Yapılan ziyaretler, gerçekleştirilen etkinlikler, kadınlar tarafından takdirle karşılandı. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardımlaşma'da görev yapan çalışkan ve güler yüzlü kişiliği ile bilinen Nurdan Köksal'ın organizesi ile gerçekleştirilen etkinlikler oldukça verimli geçti.