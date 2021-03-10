Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Mar 2021 - 14:24- Gündem G: 10 Mar 2021 - 14:26

KADEM, Kartepe’de kadın  kursiyerlerin gününü kutladı

KADEM, Kartepe KOMEK Kursları'nda ve Halk Eğitim Kursları'nda görev yapan kurs hocaları ve kursiyerleri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

mask

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Kartepe'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. KADEM Başkanı Asuman Sert Erturan'ın da katılımı ile gerçekleştirilen kutlamalarda Kartepe KOMEK Kursları'nda ve Halk Eğitim Kursları'nda görev yapan kurs hocaları ve kursiyerler ziyaret edildi. Kurslarda görev yapan kadınlara, KADEM Başkanı Asuman Sert Erturan tarafından kadınların yasal hakları konusunda bilgi verildi. Yapılan ziyaretler, gerçekleştirilen etkinlikler, kadınlar tarafından takdirle karşılandı. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardımlaşma'da görev yapan çalışkan ve güler yüzlü kişiliği ile bilinen Nurdan Köksal'ın organizesi ile gerçekleştirilen etkinlikler oldukça verimli geçti. 
# eğitim

10 Mar 2021 - 14:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KADEM, Kartepe’de kadın  kursiyerlerin gününü kutladı mask
KADEM, Kartepe’de kadın  kursiyerlerin gününü kutladı
Marmara Kadınlar Birliği  kadın esnafları unutmadı mask
Marmara Kadınlar Birliği  kadın esnafları unutmadı
Körfez’de kadınlar günü kutlandı mask
Körfez’de kadınlar günü kutlandı
Nurcan Erenkaya’dan Temizlik İşleri  kadınlarına cilt bakımı hediyesi mask
Nurcan Erenkaya’dan Temizlik İşleri  kadınlarına cilt bakımı hediyesi
Zeytinoğlu’ndan Bizimköy’ün kadınlarına Dünya Kadınlar Günü sürprizi mask
Zeytinoğlu’ndan Bizimköy’ün kadınlarına Dünya Kadınlar Günü sürprizi
Dilovası’na katlı otopark ve  kapalı pazar yeri müjdesi mask
Dilovası’na katlı otopark ve  kapalı pazar yeri müjdesi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire mask
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm mask
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm
Durmuş, esnafa öfke kustu mask
Durmuş, esnafa öfke kustu
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz! mask
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz!
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor mask
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor

GALERİ

Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL