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10 Mar 2021 - 14:25- Gündem G: 10 Mar 2021 - 14:26

Eğitim Bir-Sen’den  GTÜ’de ziyaretlere devam

Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 No'lu Şubesi’nin Gebze Teknik Üniversitesindeki ziyaretleri devam ediyor

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Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 No'lu Şube Başkanı Doç. Dr. Ednan Ayvaz, Başkan Yardımcısı Duran Cankurt ile GTU İlçe Yönetiminden Cafer Arıcı ve Özcan Biber, Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bülent Çetin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette üniversitelerin ve üniversite personellerinin genel sorunlarının yanı sıra pandemi sonrası üniversite personeline yönelik yapılabilecek kültürel faaliyetler ve spor etkinlikleri ile alınacak sağlık tedbirleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası Şube Başkanı Doç. Dr. Ednan Ayvaz, SKS Daire Başkanı Bülent Çetin'e ziyaret esnasında göstermiş olduğu misafirperverliği ve ilgisi için teşekkür etti. 
# Kocaeli, eğitim, Gebze

10 Mar 2021 - 14:25 - Gündem

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