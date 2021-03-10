Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Mar 2021 - 14:26- Gündem G: 10 Mar 2021 - 14:28

KARMEK kursiyerlerinden  ‘Çalı Süpürgeli Melekler’e jest

Karamürsel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ‘Çalı Süpürgeli Melekler’e soğuk kış günlerinde giyebilmeleri için mont diken Karamürsel Bele...
mask

Karamürsel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ‘Çalı Süpürgeli Melekler’e soğuk kış günlerinde giyebilmeleri için mont diken Karamürsel Belediyesi Ereğli KARMEK kursiyerleri, yapmış oldukları çalışmayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tamamladı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım, Karamürsel Belediyesi Ereğli KARMEK kursiyerleri ve öğretmenlerinin düzenlemiş oldukları programda, bu anlamlı günü yapmış oldukları jest ile taçlandırdılar.

10 Mar 2021 - 14:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KARMEK kursiyerlerinden  ‘Çalı Süpürgeli Melekler’e jest mask
KARMEK kursiyerlerinden  ‘Çalı Süpürgeli Melekler’e jest
Eğitim Bir-Sen’den  GTÜ’de ziyaretlere devam mask
Eğitim Bir-Sen’den  GTÜ’de ziyaretlere devam
KADEM, Kartepe’de kadın  kursiyerlerin gününü kutladı mask
KADEM, Kartepe’de kadın  kursiyerlerin gününü kutladı
Marmara Kadınlar Birliği  kadın esnafları unutmadı mask
Marmara Kadınlar Birliği  kadın esnafları unutmadı
Körfez’de kadınlar günü kutlandı mask
Körfez’de kadınlar günü kutlandı
Nurcan Erenkaya’dan Temizlik İşleri  kadınlarına cilt bakımı hediyesi mask
Nurcan Erenkaya’dan Temizlik İşleri  kadınlarına cilt bakımı hediyesi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire mask
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm mask
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm
Durmuş, esnafa öfke kustu mask
Durmuş, esnafa öfke kustu
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz! mask
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz!
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor mask
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor

GALERİ

Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL