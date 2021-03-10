KARMEK kursiyerlerinden  ‘Çalı Süpürgeli Melekler’e jest

Karamürsel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ‘Çalı Süpürgeli Melekler’e soğuk kış günlerinde giyebilmeleri için mont diken Karamürsel Belediyesi Ereğli KARMEK kursiyerleri, yapmış oldukları çalışmayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tamamladı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım, Karamürsel Belediyesi Ereğli KARMEK kursiyerleri ve öğretmenlerinin düzenlemiş oldukları programda, bu anlamlı günü yapmış oldukları jest ile taçlandırdılar.