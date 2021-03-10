10 Mar 2021 - 14:18- Gündem

2 çocuk babası koronavirüse yenildi

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de Evli ve 2 çocuk babası olan Nevzat Öztürk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti