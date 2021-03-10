Kural ihlali yapan 447 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 9 Mart günü yapılan kontrollerde 2 bin 649 iş yeri denetlenirken 20 bin 649 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 228 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 35 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 176 şahsa, karantina tedbirlerine uymayan 5 şahsa, izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 2 işyerine ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 işyerine olmak üzere toplam 447 şahsa idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 70 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 638 araç ve sürücüsü ve terminalde yolcu taşımacılığı yapan 202 araç ve sürücüsü ve okul servis taşımacılığı yapan 72 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 912 araç kontrol edildi.