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10 Mar 2021 - 15:12- Gündem G: 10 Mar 2021 - 15:13

Öğretmenler 60 bin ek atama istedi

Ek atama bekleyen öğretmenler Cumhuriyet Parkı'nda toplanarak,"60 bin öğretmen ataması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Ek atama bekleyen öğretmenler İzmit Cumhuriyet Park'ında toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğretmenleri temsilen açıklamalarda bulunan İngilizce Öğretmeni Merve Elif Avaçar,"Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 Eğitim Bilimleri sınavına 432.753 kişi başvurmuştur.Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hâl almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış  öğretmen ataması, yukarıda belirttiğimiz, ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca; 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz" dedi.

"DÖNÜLMESİ GEREKEN BİR YANLIŞ"

Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik, hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye Eğitim Sistemine vurulmuş bir baltadır. Alakasız bölümlere alakasız branşların yerleştirilmesi ile eğitim adına günden güne korkutucu bir tablo çizmeye devam eden ücretli öğretmenlik; hem öğretmenlerin branşlarına hem öğretmenlerin eğitim hayatları boyunca verdikleri emeklere hem de Türkiye Eğitim Sistemine yapılmış ve ivedilikle dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır.

"ÖĞRETMEN İHTİYACI İKİ KAT ARTACAK"

En son yayınlanan Sayıştay Raporu verilerine göre, ülke genelinde ihtiyaç duyulan 138 bin 393 öğretmen açığı bulunmaktadır. Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği pandeminin devam etmesi halinde eğitimde ikili sisteme geçilmesi ya da sınıf mevcutlarını düşürme  ile ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şuan var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır.

"AYDINLIK GÜNLERE ULAŞMAK İÇİN"

2021 yılı için ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmenler için hem de Türkiye’nin Eğitim Sistemini daha aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacaktır. Açıklamamıza son vermeden önce ebediyete uğurladığımız Şehit Şenay Aybüke Yalçın, Oğuz Uysal, Necmettin Yılmaz, babası ile birlikte şehit edilen Neşe Alten Öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin onların umudu kadar berrak ve temiz olmasını diliyorum" dedi.
# eğitim, İzmit

10 Mar 2021 - 15:12 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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