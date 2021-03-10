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10 Mar 2021 - 15:14- Gündem G: 10 Mar 2021 - 15:16

Babalı Sahili’ne anlamlı hatıra ormanı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Babalı Sahili’nde anlamlı bir çevre düzenlemesi çalışmasını hayata geçirdi  

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Kandıra İlçesi'nde Abhaz ve Çerkesler'in Çarlık Rusya döneminde 1864 yılında Kafkasya’dan sürgün edilişi nedeniyle Babalı Sahili’nde hatıra ormanı oluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun gerçekleştirildiği programda 300 zeytin fidanı dikildi.

 

150 YIL ÖNCE

Çarlık Rusyası tarafından yaklaşık 150 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes ve Abhazlar’ın büyük bölümünün sahile çıktığı Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Babalı Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca önceden alana fidan dikimi için çukurlar açıldı.

 

7 BİN METRE KARE ALANA

7 bin metre kare alana dikilen zeytin fidanları Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından temin edildi. Programa Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Jandarma Komutan Hasan Dombaycı, İzmit Orman İşletme Müdürü Hasan Keskin, Kocaeli Ahbaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan katıldı. 300 fidan dikimi protokol ile birlikte gerçekleştirildi. Fidanların üzerine Ahbaz derneklerinin isimlikleri yerleştirildi.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Fidan dikim töreninde konuşan Kocaeli Ahbaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Büyükşehir Belediyesi’nin kent adına önemli hizmetler verdiğini ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarına sunulan destekler ile Kocaeli’de önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.  Dernek başkanı Konca, kendileri için çok önemli bir yer olan Babalı’ya yapılan hatıra ormanı için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

 

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

10 Mar 2021 - 15:14 - Gündem

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