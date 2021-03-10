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10 Mar 2021 - 15:16- Gündem G: 10 Mar 2021 - 15:17

Sıfır atık tema parkı Başiskele’de çevre bilinci oluşturuyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün Kocaeli’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Sıfır Atık Tema Parkı ilçede çevre bilinci oluşturuyor.  

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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Seferberliği”ne Başiskele Belediyesi yaptığı yeni projelerle destek olmaya devam ediyor.  Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan sıfır atık, geri dönüşüm ve kazanım projeleri kapsamında Yeşilkent Mahallesi’nde kurulan Sıfır Atık Tema Parkı’nda atölye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜM ANITI

Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol’un danışmanlığında Kocaeli Üniversitesi, Kütahya Porselen, Korkmaz Ev Ürünleri gibi firmaların da işbirliğiyle sıfır atık parkında yürütülen çalışmaları Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de yakından takip ediyor. Dün Sıfır Atık Tema Parkı’nı ziyaret eden Başkan Özlü, büyük bir özveriyle çalışan ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atölye çalışmalarının hızla devam edildiği parkta, metal atıklardan yapılan Geri Dönüşüm Anıtı da yerini aldı.

BAŞİSKELE’DE SIFIR ATIK FARKINDALIĞI OLUŞUYOR

Seramik, cam, plastik, metal, ahşap, araba lastiği ve geri dönüşebilen her türlü atık malzeme atölye çalışmalarıyla yeniden bu parkta hayat buluyor. Toplamda 2 bin 900m²’lik alanda kurulan park, her biri altıgen şeklinde 108m²’lik 7 bölümden oluşuyor. Parkta çocukların, gençlerin ve her yaştan insanların atölye çalışması yaparak hem sıfır atık bilinci kazanacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölüm daha yer alıyor.

# destek, Kocaeli

10 Mar 2021 - 15:16 - Gündem

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