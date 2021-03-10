Cem Bialetti işçilerine CHP’den destek

Toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde anlaşmaya varılamaması üzerine greve çıkan Cem Bialetti fabrikasındaki Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlü işçilere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli’den destek geldi. ziyaret ederek destek verdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP il yönetim kurulu üyeleri, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve Başiskele ilçe yöneticileri fabrika önünde hak arayışlarını sürdüren emekçilerin taleplerini dinledi.

İŞÇİNİN, EMEĞİN YANINDAYIZ

Yaşanan süreci yakından takiplerini ifade eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Ekonomik buhranın faturası hepimize yansıdı. Bu zor günlerde üretimi ayakta tutan işçilerimizi, emekçilerimizi giydirilmemiş haliyle açlık sınırının altında kalan ücretlere mahkum etmek herkesin ayıbıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm kademelerimizle işçilerimizin haklı mücadelesinde her zaman yanlarındayız. İşçilerimizin lehine bir sonuç alınması için gereken desteği vereceğiz” diye konuştu.