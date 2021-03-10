Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Mar 2021 - 15:29- Asayiş G: 10 Mar 2021 - 15:35

Her şey bir anda oldu! Ölüm böyle geldi

Gebze'de yola çıkan otomobile çarpmamak için hamle yapan ve dengesini kaybedip yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
mask

Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pempegüllü Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Uçar idaresindeki 35 DC 2039 plakalı motosiklet, o sırada yola çıkmak üzere olan A.K. yönetimindeki 41 UV 782 plakalı otomobile çarpmamak için hamle yaptı. Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak, otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Ömer Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yola çıkmak üzere olduğu, bu sırada yolda seyir halinde olan motosikletin otomobile çarpmamak için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görülüyor.

# Gebze

10 Mar 2021 - 15:29 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 447 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 447 kişiye para cezası
D-100’de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti mask
D-100’de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı mask
Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı! mask
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı!
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı mask
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Demir doğrama ustası iş yerinde ölü bulundu mask
Demir doğrama ustası iş yerinde ölü bulundu
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire mask
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm mask
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm
Durmuş, esnafa öfke kustu mask
Durmuş, esnafa öfke kustu
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz! mask
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz!
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor mask
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor

GALERİ

Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL