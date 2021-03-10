ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Çağla Çinili, iş hayatında ve sosyal hayatta kadın olmak, sanat ve edebiyatın iş hayatına yansıması ve kariyer planlaması ile ilgili konular üzerine öğrenciler ile sohbet etti. Kendi sosyal, iş ve sanat hayatından da örnek yaşantılar sunan Çağla Çinili karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklar ile baş etmenin yollarını öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile devam eden program Dünya Kadınlar Günü anısına yapılan paylaşımlar ile sona erdi.