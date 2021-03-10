Çağla Çinili, iş hayatında ve sosyal hayatta kadın olmak, sanat ve edebiyatın iş hayatına yansıması ve kariyer planlaması ile ilgili konular üzerine öğrenciler ile sohbet etti. Kendi sosyal, iş ve sanat hayatından da örnek yaşantılar sunan Çağla Çinili karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklar ile baş etmenin yollarını öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile devam eden program Dünya Kadınlar Günü anısına yapılan paylaşımlar ile sona erdi.
10 Mar 2021 - 16:18- Eğitim Güncelleme: 10 Mar 2021 - 16:21
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında, 8 Mart 2021 Pazartesi günü çevrim içi olarak Microsoft Teams üzerinden tüm lise öğrencilerinin katılımı ile Dünya Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuk olarak avukat, Ecinniler Kültür ve Edebiyat Dergisi yayın kurulu üyesi ve tango dansçısı Çağla Çinili yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.