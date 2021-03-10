İlk yarı siyah ikinci yarı yeşil! “0-3”

Kocaelispor sezonun 25. maçında Ergene Velimeşe ile deplasmanda karşılaştı. Yeşil Siyahlılar ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi 3-0 kazandı ve üst üste ikinci galibiyetine imza atarak puanını 46’ya çıkardı. Rakiplerin de kayıplar yaşadığı haftada Play-Off için çok kritik bir virajı dönen Kocaelispor dördüncü sıraya yükseldi. Mücadelede goller Taha Batuhan, Bahattin Köse ve Murat Cem’den geldi. Kocaelispor pazar günü Ankara Demirspor’u konuk edecek.

KADER ANINDA BAYRAM SAHNEDE

Maçın ilk yarısında Kocaelispor çok etkisizdi. Rakibi bekleyerek oynayan yeşil siyahlılar net sayılabilecek bir pozisyon bulamadığı gibi kalesinde de 2 önemli pozisyona izin verdi. İlk 45 dakikada varlık gösteremeyen Kocaelispor ikinci yarıda ise ön alanda pres yaparak başladı. Maçın 56. dakikasında kader anlarından birisi yaşandı. Atilla’nın şutunda Bayram sol köşeden inanılmaz bir top çıkardı.

ALTIN KAFA TAHA BATUHAN!

Bu pozisyondan 4 dakika sonra Kocaelispor öne geçti. Yiğitali atak yönü sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Taha Batuhan topa çok iyi yükseldi ve kafa vuruşu sonrası topu soldan ağlara gönderdi. (0-1) Attığı golden sonra açılan rakibi karşısında pozisyon bulmakta güçlük çekmeyen yeşil siyahlılar Tahir ile 2 kez gole yaklaştı.

SON BÖLÜM RAHAT GEÇTİ

Kocaelispor’u rahatlatan gol oyuna ikinci yarıda giren Bahattin Köse ile geldi. Savunma arkasına güçlü bir koşu yapan futbolcu kaleciden önce topa dokundu ve 89. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Uzatmaların son saniyelerinde ise Murat Cem skoru belirledi. Burak Süleyman’ın vuruşunda top direkten döndü, topu önünde bulan Murat sert bir şutla topu tavana astı. (0-3) Bu arada Murat Cem bu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

ÇOK KAZANÇLI BİR MAÇ OLDU

Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Kocaelispor, Niğde maçının ardından Velimeşe maçında da hata yapmadı ve puanını 46’ya çıkardı. Erzincan, Uşak, Afyon, Amed, Erzincan, Ankara Demir ve Çorum’un puan kaybettiği haftada, Kocaelispor ve Hekimoğlu galip geldi ve haftanın en karlı takımları oldu. Kocaelispor, pazar günü Ankara Demirspor ile 6 puanlık bir maça çıkacak.