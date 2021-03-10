Süper meyve aronya İzmit’e şifa dağıtacak 200 adet aronya nero toprakla buluştu

İzmit Belediyesi, Emirhan Mahallesi’nde çiftçiye katma değeri yüksek alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla kurduğu Alternatif Ürünler Bahçesi’nde aronya meyvesinin nero türünün dikimini gerçekleştirdi. Dr. Aronia firmasının hibe ettiği 200 Adet aronya meyvesi bugün toprakla buluştu.
KOCAELİ’DE İLK
Geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesinin yanı sıra, zengin içeriği ve insan sağlığına olan faydalarıyla bilinen süper meyve aronya meyvesini Kocaeli’ye kazandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet eldivenleri giyerek bahçedeki yerini aldı. Aronya meyvesinin nero türünün ekimini gerçekleştiren Başkan Hürriyet, bu kadar faydalı meyvenin uzun vadede bu kentte farkındalık yaratacağını ifade etti.
EYLÜL AYINDA HASADI YAPILACAK
Daha önce İzmit Belediyesi tarafından Emirhan Mahallesi Alternatif Ürünler Bahçesi’ne dikilen ve bugün Dr. Aronia tarafından hibe edilerek toprakla buluşan 200 yeni aronya meyvesi kente şifa dağıtacak. Eylül ayında hasadının yapılacağı, sağlığa olumlu etkileri nedeniyle “süper meyve” olarak adlandırılan aronya meyvesinin birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.