Valilikten fırtına açıklaması! Aman dikkat

Valilik yaptığı açıklamada; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Batı Karadeniz’de ve Marmara Denizi’nde rüzgarın; 11.03.2021 Perşembe günü doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve aynı gün (Perşembe) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirilmiştir. Fırtınanın meydana getireceği ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.