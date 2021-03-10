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10 Mar 2021 - 22:17- Gündem G: 10 Mar 2021 - 23:42

Valilikten fırtına açıklaması! Aman dikkat

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yaşanacak olan fırtına nedeni ile uyarıda bulundu.
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Valilik yaptığı açıklamada; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Batı Karadeniz’de ve Marmara Denizi’nde rüzgarın; 11.03.2021 Perşembe günü doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve aynı gün (Perşembe) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirilmiştir. Fırtınanın meydana getireceği ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi. 

                                                                                               

10 Mar 2021 - 22:17 - Gündem

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