Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan yargılanan Gebze Belediyesi Meclisinin CHP’li üyesi Osman Kurum, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin Kurum’un tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine CHP’li meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
10 Mar 2021 - 22:55- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2021 - 01:54
PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP’li Gebze Belediyesi Meclis üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.