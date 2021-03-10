Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Mar 2021 - 22:55- Asayiş G: 11 Mar 2021 - 01:54

PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP’li Gebze Belediyesi Meclis üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
mask

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan yargılanan Gebze Belediyesi Meclisinin CHP’li üyesi Osman Kurum,  Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin Kurum’un tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine CHP’li meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
# Kocaeli, Gebze

10 Mar 2021 - 22:55 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 447 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 447 kişiye para cezası
D-100’de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti mask
D-100’de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı mask
Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı! mask
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı!
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı mask
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Demir doğrama ustası iş yerinde ölü bulundu mask
Demir doğrama ustası iş yerinde ölü bulundu
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir mask
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm mask
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz! mask
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz!
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor mask
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Eşini boğarak öldüren müezzinin cezası belli oldu mask
Eşini boğarak öldüren müezzinin cezası belli oldu

GALERİ

Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu mask
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL