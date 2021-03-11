“Tahir Büyükakın, gençler için güzel işler yapıyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan ödüllü Gençlik Projesi Kılavuz Gençlik sosyal medya hesapları aracılığıyla ünlü isimleri gençlerle buluşturuyor. Bilgievleri Koordinasyon Merkezi tarafından tertip edilen ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son yayına yazar ve sunucu Bekir Develi konuk oldu. ‘Değerler Denklemi, Bir Havuz Problemi’ temalı yayında gençlere önemli bilgiler aktaran Develi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan övgüyle bahsederken “Allah Tahir Başkan’dan razı olsun, güzel işler bunlar. Kendisine selam ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

“ZİHİN HAVUZLARIMIZI TEMİZ TUTMALIYIZ”

Alt yaş guruplarına ve ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunan yazar Develi; “Kendini iyi geliştirmiş insanlar, doğru kaynaklar üzerinden beslenir. Zihni bir havuzsa, tahliye edilmesi gereken bir durum varsa kötüyü tutup temizi göndermiyorlar. O havuzdaki sermayelerini temiz tutuyorlar. Büyük bir havuza bir parça necaset düşse o suyun kirli olduğunu bilirler. Kendini ve Rabbini bilenler bu dünyada misafir olduğunun farkında olanlar havuzlarını bir şekilde temiz tutuyor. Günümüzde o kadar çok kaynak var ki havuzları dolduran. Bunlar kontrol edebileceğimiz musluklar. Öyle olmasaydı bu dünyanın adı imtihan dünyası olmazdı” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR ZAMANDA YAŞIYORUZ”

Modern zamanların dünyadaki en zor zamanlar olduğunu dikkat çeken Develi; “Çok fazla bir hücum var insanların üzerine. Gerek sosyal medya, gerek televizyon kanalları, gerek kariyer derdi çok baskı altındayız. Bunun içinde temiz olanı seçmekle mükellefiz. Bu havuzu dolduran en büyük musluk bu çağda, bu çağın bizzat kendisidir. Bugün Türkiye’nin yüzde 75.2’si internet kullanıyor. Bu çağda ‘Z kuşağı’ diye bir söylem var. Ben böyle denmesine karşıyım, çünkü siz onlara özel bir isim verdiğimiz zaman ayrıştırmaya yardımcı oluyoruz. Ben Z kuşağını da tanımıyorum. Ben evladımı biliyorum ya da senin evladını, bu ülkenin çocuklarını biliyorum onlardan haberdarım. Bu söylemlere dikkat etmezsek, aramızdaki uçurumu oluşturan tabirlere dönüşüyor. Ülke olarak buna dikkat etmeliyiz.” dedi.

EBEVEYNLERE SESLENDİ

Çocukların ebeveynlerin dizlerinin dibinde olması sözde modern çağda çok güvende oldukları anlamına gelmediğini aktaran Develi; “Eskiden aileler çocuklarının dışarıda nerede ve kiminle olduğu korkusunu yaşarken, günümüzde evde yan odada telefon başında güvende mi endişesi taşıyor. Hepsinden ziyade şunu söylemek gerekiyor. Aslında çocuklarımız bizim yansımalarımız. Çocuklarımızın bu ülkede Ömer Halisdemir gibi yetişmesini istiyorsak onun yetişirken kendi kahramanlarını seçmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın kahramanı hi-man ya da transformers değil; Seyid Onbaşı, Mus’ab Bin Umeyr olmalı.” diyerek çocukların kimi kahraman olarak algılaması gerektiğine dikkat çekti.

“GENÇLERİMİZ MODERN ÇAĞ CANAVARIYLA İMTİHAN OLUYOR”

Bu zamanın gençlerinin mazlum olduğunu söyleyen Develi, sözlerine devam etti; “Gençlerimiz modern çağın en büyük canavarlarıyla imtihan oluyorlar ve yapayalnızlar. Hem eğitimde hem sosyal medyada adı ne olursa olsun artık bunlara tepkisel yaklaşmayı bırakıp bir şeyler üretmemiz gerekir. Bizim mutlak ve yegâne önderimiz Peygamber Efendimizdir. Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Yahudilerin yönettiği pazarları bugün bizim yaptığımız gibi tepkisel yaklaşarak kötüleyip, onları boykot etmeyi teklif etmedi. Peygamber Efendimizin ilk işi Müslümanlara pazar kurmak oldu. Müslümanlar kendi kendilerine ayakta durmayı öğrendiler. Bizim bugün birey yetiştirme ve havuzu temiz suyla doldururken yaptığımız en büyük hata bu oldu.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERE FATİHA OKUNDU

Canlı yayın sonunda 4 Mart tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düşmesi sonucu şehit düşen 11 askerimiz için Fatiha okundu.