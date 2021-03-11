Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (20-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Marmara’nın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışının olacağı bildirilmiştir.
Bölgemiz genelinde 11.03.2021 Perşembe günü saat:06:00’da başlayarak akşam saat:19:00’a kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartlarına bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel; ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.