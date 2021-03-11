Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (20-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Marmara’nın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışının olacağı bildirilmiştir.

Bölgemiz genelinde 11.03.2021 Perşembe günü saat:06:00’da başlayarak akşam saat:19:00’a kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartlarına bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel; ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."