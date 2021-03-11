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11 Mar 2021 - 09:38- Gündem G: 11 Mar 2021 - 09:40

Gölcük yollarında üstyapı çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından üstyapı çalışmalarına hız verdi
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Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tüm ilçelerde olduğu gibi Gölcük ilçesinde de yol iyileştirme ve üstyapı çalışmaları yapılıyor. Hamidiye-Siyretiye köyleri arası yolda, yol genişletme çalışması yapan ekipler, Ulaşlı-Balaban köyleri arasında beton yol yapıyor. Gölcük merkezde de trafiğin yoğun olduğu Ford Otosan Köprülü kavşağında asfalt yama çalışması yapıldı.

BETON KÖY YOLU

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ulaşım ağında üstyapı çalışmalarına devam ediliyor. Yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten ekipler, Gölcük İlçesi Ulaşlı-Balaban köyleri arasındaki 2,5 kilometrelik yolda çalışma yapıyor. 50 ton nervüllü çelik hasır ve 2 bin 50 metreküp beton kullanılacak köy yolu, yerli kaynaklar kullanılarak petrokimya ithal malzemeyle üretilen asfalta kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor.

BETON DAHA UZUN ÖMÜRLÜ VE YERLİ KAYNAK

Yerli kaynaklarla köylere yapılan beton yollar asfalta kıyasla daha dayanıklı. Aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar için yerli kaynaklar kullanılıyor. Asfaltta kullanılan ithal petrokimya malzemeler yerine yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor.

HAMİDİYE- SİYRETİYE YOLU GENİŞLETİLİYOR

Gölcük Hamidiye- Siyretiye yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 2,5 kilometrelik yolu genişletme çalışmasıyla 6,5 metre genişliğe çıkarıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yoldaki genişletme çalışmaları devam ediyor.

FORD OTOSAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞINDA ASFALT YAMA YAPILDI

Gölcük merkezde trafik yoğunluğunun fazla olduğu Ford Otosan Köprülü Kavşağı’nda asfalt yama çalışması yapıldı. Ağır tonajlı araçların geçişi ve iklim koşulları sebebiyle yolda oluşan bozulmalar yapılan asfalt yama çalışması ile giderildi.

# Kocaeli, Büyükşehir

11 Mar 2021 - 09:38 - Gündem

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