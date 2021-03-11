Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark sürücü personeli Emre Kara, 105 numaralı Derince - Umuttepe güzergahında seyir halinde ilerlerken aracında fenalaşan yolcuyu insiyatif kullanarak hastaneye yetiştirdi. Rahatsızlandığı andan itibaren yolcusuna moral vermeye çalışan Kara, “Az kaldı, biraz daha sabret, yaklaştık” gibi sözlerle teselli etti.

KADIN YOLCU OTOBÜSTE FENALAŞTI

Her gün Türkiye’nin birçok şehrinden kadın cinayetleri ve kadına şiddet haberleri gelirken, Kocaeli’nden ise farklı bir haber geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark sürücü personeli Emre Kara, 105 numaralı Derince - Umuttepe güzergahında fenalaşan kadın yolcusunu hastaneye yetiştirdi.

OTOBÜSLE ACİLE YETİŞTİRDİ

105 numaralı Derince - Umuttepe güzergahında seyir halinde olan Emre Kara, otobüsün arka kısmından gelen sesleri duydu. Otobüsü durduracağı sırada yanına gelen yolcusunun durumunun ağır olduğunu anladı. Yolcusunun acılar içerisinde kıvrandığını gören Emre Kara, inisiyatif alarak rotasını doğrudan hastanenin aciline çevirdi. Araç içerisindeki yolcuları da bilgilendiren sürücü Kaya, otobüsle hastanenin aciline ulaştı.

HEMŞİRELERE TESLİM ETTİ

Bir ambulans gibi adeta hastaneye ilerleyen şoför yolcusunu sağ salim sağlık görevlilerine teslim etmeyi başardı. Otobüsle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Aciline yanaşan sürücü Kara, hemşirelerden destek istedi. Otobüsün kapısına gelen acil müdahale hemşirelerine hastanın durumu hakkında bilgi verdi. Bir süre içeride yolcusunun son durumu için bekleyen Kara, iyi haberler aldıktan sonra seferine devam etti. Sürücü Kaya’nın bu hareketi araç içerisindeki yolcularından da destek buldu.

“YERİMDE KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI”

Sürücü Emre Kara, yapmış olduğu hareketin insanlık namına olduğunu ifade etti. Yolcusunun fenalaştığını belirten Kara, “Bizlere işe girmeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi durumlarla karşılaşabileceğimiz ve karşılaşılan bu durumlarda neler yapabileceğimizin eğitimi verildi. Bizler Büyükşehir UlaşımPark sürücüleri olarak yolcularımıza misafirlerimiz gibi davranıyoruz. İnsan evinde misafirine nasıl davranıyorsa araçlarımızda da tüm sürücü arkadaşlarımla birlikte aynı hassasiyetle davranıyoruz. Hoşgörülü, saygılı ve yolcu memnuniyeti adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” ifadesini kullandı.