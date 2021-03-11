Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Mar 2021 - 12:13- Sağlık G: 11 Mar 2021 - 12:16

Bağışıklık sisteminizi  probiyotiklerle koruyun!

Dr.Fevzi Özgönül, bağışıklık sistemi hakkında önemli bilgiler verdi. Sindirim sistemimiz için faydası büyük olan probiyotikler, vücudumuzda bizim için...
mask

Dr.Fevzi Özgönül, bağışıklık sistemi hakkında önemli bilgiler verdi. Sindirim sistemimiz için faydası büyük olan probiyotikler, vücudumuzda bizim için çalışan küçük dostlardır. Peki faydaları neler? Bağışıklık sistemimiz ile bağlantısı ne? Faydası olduğu kadar zararı da var mı? İşte probiyotikler ile ilgili tüm bilinmeyenler;


Probiyotik Nedir?


   Probiyotik bakteriler mide asidine dayanıklı, bağırsak yüzeyine tutunabilen ve orada üreyebilen güçlü ve yararlı dost bakterilerdir. Doğada doğal seleksiyon adı verilen bir eleme yöntemi vardır. Hayvanlar arasında doğa şartlarına en iyi uyum sağlayan ve en güçlülerin hayatta kaldığı bir sınavdır doğal seleksiyon. Böylece o sürünün çok güçlü olarak hayatına devam edebilmesine olanak sağlanır. Doğal probiyotikler de yiyecekler ile alındığında aralarında, mide asit bariyeri, pankreas ve safra asitleri bariyerinden geçebilen en güçlülerin bağırsak florasında yaşama şansı olduğu bir doğal seleksiyon mevcuttur. Besin takviyesi olarak üretilen probiyotiklerde; 2,5 ila 100 milyara kadar bakteri bulunduran destekler mevcuttur.


Probiyotikleri neden kullanmalıyız?


  Yoğurt ve peynir cinsi gıdalar yaşayan gıdalardır. Yani süt bu tür bakteriler ile mayalandığında, sen bir yere kadar üre ve yoğurt yap sonra bekle ,dinlenmeye geç denilemez. Fakat içerisine konan katkı maddeleri bu etkiyi yaratabiliyor. Böylece biz o yoğurtları yediğimizde eskisi kadar güçlü probiyotik etki göremiyoruz.
   İş böyle olunca da sağlıklı ve güçlü bir bağırsak sistemi için bu tür dost bakterileri dışarıdan maya olarak vücudumuza almamız gerekiyor.


Toz Probiyotikler mi ? Kapsül Probiyotikler mi ?


    Toz ( şase ) içerikli takviyeler, doğal seleksiyondan geçerek en güçlülerin bağırsak florasına ulaştığı desteklerdir.

Kapsül olanlar ise, doğal seleksiyona uğramadan güçlü ve güçsüz tüm bakterileri bağırsağa taşır ki bu doğa için çok sağlıklı  bir eleme değildir.

 

Nerelerden alınabilir ?


   Bu güçlü ve yararlı dost bakterileri doğal kaynaklardan ( Turşu, ev yoğurdu, peynir, sirke vb. ) alabildiğiniz gibi , özel koşullarda dünyada birkaç merkezde üretilebilen,patentli ve tarım bakanlığı izni ile satılan yerlerden de alabilirsiniz

.

Nasıl kullanmalıyız ?


   Sağlıklı bir sindirim sistemi için özellikle ilk bir ay boyunca, her gece toz veya kapsül şeklinde ama benim önerim toz probiyotik tüketebilirsiniz. Böylece sindirim sisteminin en önemli kısmı olan bağırsakların iç yapısında dost bakterilerden bir flora oluşturup sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. Bir ayın sonrasında gerekirse gün aşırı veya 2-3 günde bir bu toza  devam edebilirsiniz.


Zayıflamaya etkisi var mıdır?


Doğru bir beslenme programı ile probiyotikler hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de bedenimizin yeniden yapılanmasına yardımcı olarak bedenen sıkılaşmamızı ve kilo problemlerimizden kurtulmamızı sağlarlar. Bunun olabilmesi için ,besleyici değeri yüksek olan yiyecekleri gündüz yememiz ve tam doymamız gerekir. Bu küçük dost canlılar bizi bir çok hastalıktan da koruyucu etki gösterirler. 

Güvenli midir?

Probiyotik bakteriler normal sindirim sisteminin bir parçası olduklarından güvenli kabul edilirler. Ama probiyotikleri kullanmadan önce mutlaka  güvendiğiniz bir uzmana danışın ve bunların da kişiye özel farklı etkilerinin olabileceğini unutmayın.

11 Mar 2021 - 12:13 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Böbrek hastaları için  ‘iyi yaşamın’ 4 kuralı!   mask
Böbrek hastaları için  ‘iyi yaşamın’ 4 kuralı!  
Kalp krizine karşı önleminizi alın! mask
Kalp krizine karşı önleminizi alın!
Pandemi döneminde böbrek hastalarına özel tavsiyeler mask
Pandemi döneminde böbrek hastalarına özel tavsiyeler
Her 10 kadından 8’i psikolojik şiddete uğruyor mask
Her 10 kadından 8’i psikolojik şiddete uğruyor
Romatizmal hastalıklar Covid aşısı olmaya engel değil mask
Romatizmal hastalıklar Covid aşısı olmaya engel değil
Prof. Akhan; “Sabırla, önlemleri almaya devam etmeliyiz” mask
Prof. Akhan; “Sabırla, önlemleri almaya devam etmeliyiz”
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir mask
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm mask
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz! mask
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz!
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor mask
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

GALERİ

Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu mask
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL