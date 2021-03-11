Bağışıklık sisteminizi  probiyotiklerle koruyun!

Dr.Fevzi Özgönül, bağışıklık sistemi hakkında önemli bilgiler verdi. Sindirim sistemimiz için faydası büyük olan probiyotikler, vücudumuzda bizim için çalışan küçük dostlardır. Peki faydaları neler? Bağışıklık sistemimiz ile bağlantısı ne? Faydası olduğu kadar zararı da var mı? İşte probiyotikler ile ilgili tüm bilinmeyenler;



Probiyotik Nedir?



Probiyotik bakteriler mide asidine dayanıklı, bağırsak yüzeyine tutunabilen ve orada üreyebilen güçlü ve yararlı dost bakterilerdir. Doğada doğal seleksiyon adı verilen bir eleme yöntemi vardır. Hayvanlar arasında doğa şartlarına en iyi uyum sağlayan ve en güçlülerin hayatta kaldığı bir sınavdır doğal seleksiyon. Böylece o sürünün çok güçlü olarak hayatına devam edebilmesine olanak sağlanır. Doğal probiyotikler de yiyecekler ile alındığında aralarında, mide asit bariyeri, pankreas ve safra asitleri bariyerinden geçebilen en güçlülerin bağırsak florasında yaşama şansı olduğu bir doğal seleksiyon mevcuttur. Besin takviyesi olarak üretilen probiyotiklerde; 2,5 ila 100 milyara kadar bakteri bulunduran destekler mevcuttur.



Probiyotikleri neden kullanmalıyız?



Yoğurt ve peynir cinsi gıdalar yaşayan gıdalardır. Yani süt bu tür bakteriler ile mayalandığında, sen bir yere kadar üre ve yoğurt yap sonra bekle ,dinlenmeye geç denilemez. Fakat içerisine konan katkı maddeleri bu etkiyi yaratabiliyor. Böylece biz o yoğurtları yediğimizde eskisi kadar güçlü probiyotik etki göremiyoruz.

İş böyle olunca da sağlıklı ve güçlü bir bağırsak sistemi için bu tür dost bakterileri dışarıdan maya olarak vücudumuza almamız gerekiyor.



Toz Probiyotikler mi ? Kapsül Probiyotikler mi ?



Toz ( şase ) içerikli takviyeler, doğal seleksiyondan geçerek en güçlülerin bağırsak florasına ulaştığı desteklerdir.

Kapsül olanlar ise, doğal seleksiyona uğramadan güçlü ve güçsüz tüm bakterileri bağırsağa taşır ki bu doğa için çok sağlıklı bir eleme değildir.

Nerelerden alınabilir ?



Bu güçlü ve yararlı dost bakterileri doğal kaynaklardan ( Turşu, ev yoğurdu, peynir, sirke vb. ) alabildiğiniz gibi , özel koşullarda dünyada birkaç merkezde üretilebilen,patentli ve tarım bakanlığı izni ile satılan yerlerden de alabilirsiniz

.

Nasıl kullanmalıyız ?



Sağlıklı bir sindirim sistemi için özellikle ilk bir ay boyunca, her gece toz veya kapsül şeklinde ama benim önerim toz probiyotik tüketebilirsiniz. Böylece sindirim sisteminin en önemli kısmı olan bağırsakların iç yapısında dost bakterilerden bir flora oluşturup sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. Bir ayın sonrasında gerekirse gün aşırı veya 2-3 günde bir bu toza devam edebilirsiniz.



Zayıflamaya etkisi var mıdır?



Doğru bir beslenme programı ile probiyotikler hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de bedenimizin yeniden yapılanmasına yardımcı olarak bedenen sıkılaşmamızı ve kilo problemlerimizden kurtulmamızı sağlarlar. Bunun olabilmesi için ,besleyici değeri yüksek olan yiyecekleri gündüz yememiz ve tam doymamız gerekir. Bu küçük dost canlılar bizi bir çok hastalıktan da koruyucu etki gösterirler.

Güvenli midir?

Probiyotik bakteriler normal sindirim sisteminin bir parçası olduklarından güvenli kabul edilirler. Ama probiyotikleri kullanmadan önce mutlaka güvendiğiniz bir uzmana danışın ve bunların da kişiye özel farklı etkilerinin olabileceğini unutmayın.