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11 Mar 2021 - 12:19- Ekonomi G: 11 Mar 2021 - 12:21

Zeytinoğlu, işgücü  verilerini değerlendirdi 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ocak ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “TÜİK hesaplama yönteminde değişikliğe gid...
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ocak ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “TÜİK hesaplama yönteminde değişikliğe giderek ocak ayı verisini yayınladı. Buna göre ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12.2 oldu. TÜİK tarafından, 2021 yılı ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 43.8 olarak açıklandı. Bununla birlikte açıklanan verilere göre, işgücüne katılma oranının da, bir önceki aya göre 1.2 puan artışla yüzde 49.9 olarak gerçekleştiği belirtildi.” dedi.

İŞTEN ÇIKARMA 

Zeytinoğlu, “Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında başlatılan Nakdi Ücret Desteği ve Sözleşme Feshi Kısıtı 2 ay süreyle uzatıldı. Bununla birlikte, salgın koşullarının devam ediyor olması sebebiyle, firmaların ve istihdamın korunması amacıyla, 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneğinin de süresinin uzatılmasının, her iki uygulamanın da eş zamanlı olarak devam etmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
# Kocaeli

11 Mar 2021 - 12:19 - Ekonomi

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