Anadolu Hayat Emeklilik’in Ekim 2019’da uygulamaya aldığı, bireysel emeklilik katılımcılarının hayatını kolaylaştırarak benzersiz bir robot fon danışmanlık hizmeti sunan FonMatik ROBO’nun kullanıcı sayısı 50 bin oldu. FonMatik ROBO, finansal okuryazarlık seviyesi ne olursa olsun, yatırımlarına yön vermekte ya da piyasalardaki gelişmelere göre harekete geçmekte tereddüt eden müşteriler hedeflenerek tasarlandı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Hangi fonu seçmeliyim?” sorusuna, kişiye özel yanıt verebilen fon robotu teknolojileri sayesinde katılımcıların, emeklilik birikimlerine, konusunda uzman portföy yönetim şirketleri aracılığıyla yön verdiklerini söyledi.
11 Mar 2021 - 12:20- Ekonomi Güncelleme: 11 Mar 2021 - 12:21
Anadolu Hayat Emeklilik büyüyor
Anadolu Hayat Emeklilik’in, bireysel emeklilik katılımcılarının hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza attı
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.