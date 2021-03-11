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11 Mar 2021 - 12:20- Ekonomi G: 11 Mar 2021 - 12:21

Anadolu Hayat  Emeklilik büyüyor 

Anadolu Hayat Emeklilik’in, bireysel emeklilik katılımcılarının hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza attı

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Anadolu Hayat Emeklilik’in Ekim 2019’da uygulamaya aldığı, bireysel emeklilik katılımcılarının hayatını kolaylaştırarak benzersiz bir robot fon danışmanlık hizmeti sunan FonMatik ROBO’nun kullanıcı sayısı 50 bin oldu. FonMatik ROBO, finansal okuryazarlık seviyesi ne olursa olsun, yatırımlarına yön vermekte ya da piyasalardaki gelişmelere göre harekete geçmekte tereddüt eden müşteriler hedeflenerek tasarlandı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk,  “Hangi fonu seçmeliyim?” sorusuna, kişiye özel yanıt verebilen fon robotu teknolojileri sayesinde katılımcıların, emeklilik birikimlerine, konusunda uzman portföy yönetim şirketleri aracılığıyla yön verdiklerini söyledi. 

11 Mar 2021 - 12:20 - Ekonomi

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