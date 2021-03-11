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11 Mar 2021 - 12:27- Spor G: 11 Mar 2021 - 12:29

Genç futbolcu maçta aldığı darbe sonucu yoğun bakıma alındı

Darıca Gençlerbirliği’nin altyapı futbolcusu Yasin Çetin, Kocaelispor U-19 takımı ile oynanan hazırlık maçında kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı. Genç futbolcunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Darıca Gençlerbirliği altyapı futbolcusu Yasin Çetin, Salı günü Kocaelispor U-29 futbol takımı ile oynanan hazırlık maçında rakip futbolcu ile girdiği pozisyonda kafasına sert bir darbe aldı. Oyun alanından ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin, yoğun bakım sevisinde tedavi altına alındı. Genç futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Genç futbolcunun durumu ile ilgili klüpten yapılan açıklamada, “Altyapı oyuncularımızdan Yasin Çetin, Salı günü Kocaelispor U-19 takımı ile oynadığımız hazırlık müsabakasında rakip oyuncu ile girdiği pozisyonda kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan kontroller sonrasında durumunun ciddi olduğu tespit edilmiş ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

11 Mar 2021 - 12:27 - Spor

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