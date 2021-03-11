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11 Mar 2021 - 14:00- Gündem G: 11 Mar 2021 - 14:04

2 çocuk babası koronavirüse yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 2 çocuk babası Sezgin Kurcan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Kandıra Beylerbeyi Mahallesinde ikamet eden çiftçi Sezgin Kurcan (56) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk babası olan Sezgin Kurcan’ın cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, covid-19

11 Mar 2021 - 14:00 - Gündem

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