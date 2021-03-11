11 Mar 2021 - 14:00- Gündem

2 çocuk babası koronavirüse yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 2 çocuk babası Sezgin Kurcan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti