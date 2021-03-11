8 müştekiye şantaj iddiasıyla gözaltına alındılar!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabaha karşı birçok adrese operasyon yapmış ve Güngör Aslan, Ümit Rende, Faruk Bostan, Can Çiğit ve Seda Kadı gözaltına alınmıştı. Gözaltılarla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:
“8 KİŞİYE ŞANTAJDA BULUNDUĞU”
“Kocaeli’de yayın yapan seskocaeli isimli internet haber sitesinin 8 müştekiye yönelik şantajda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheliler Güngör Aslan, Ümit Rende, Faruk Bostan, Can Çiğit ve Seda Kadı hakkında 11.03.2021 günü sabah 07:00 itibariyle ev ve işyerlerinde arama yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verilmiş tamamı yakalanmıştır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.