Gölcük Beşir Derneği kandil simidi dağıttı

Gölcük Temsilcilisi Abdulragıp Yılmaz şunları kandil ile ilgili şunları ifade etti: “Bu kandiller ve organizasyonlar bize birliği, beraberliği ve paylaşmayı anlatan gülerdir. Bu kandilde de gerekli tüm önlemlerimizi alarak geleneğimizi sürdürdük. Gölcük halkı sayesinde ihtiyaç sahipleri ailelerimize yardımlarımız devam etmektedir. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde halkımıza, ihtiyaç sahiplerine yapacağımız hizmetler devam etmektedir. Bu hizmetler halkımızın hayırları ile gerçekleşmektedir. Bu hayra vesile olan herkese teşekkür eder, hayırlı kandiller dilerim.”