Gölcük Temsilcilisi Abdulragıp Yılmaz şunları kandil ile ilgili şunları ifade etti: “Bu kandiller ve organizasyonlar bize birliği, beraberliği ve paylaşmayı anlatan gülerdir. Bu kandilde de gerekli tüm önlemlerimizi alarak geleneğimizi sürdürdük. Gölcük halkı sayesinde ihtiyaç sahipleri ailelerimize yardımlarımız devam etmektedir. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde halkımıza, ihtiyaç sahiplerine yapacağımız hizmetler devam etmektedir. Bu hizmetler halkımızın hayırları ile gerçekleşmektedir. Bu hayra vesile olan herkese teşekkür eder, hayırlı kandiller dilerim.”
11 Mar 2021 - 14:28- Gündem Güncelleme: 11 Mar 2021 - 14:30
Gölcük Beşir Derneği kandil simidi dağıttı
Miraç kandilinde Gölcük Temsilciği Dernek ekipleri her kandilde olduğu gibi Miraç Kandili için de Gölcük çarşıda stant kurdu. Hem halka hem de çarşı esnafına 8800 kutu kandil simidi dağıtımını gerçekleştirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.