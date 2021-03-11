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11 Mar 2021 - 14:29- Gündem G: 11 Mar 2021 - 14:31

12 ilçede, 12 enstrümanla İstiklal Marşı’mızı söyleyeceğiz
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Gününü, düzenleyeceği anlamlı bir etkinlikle kutlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri, Kocaeli’nin 12 ilçesinde, kendi çalacakları 12 enstrümanla İstiklal Marşımızı seslendirecek. Etkinlik,  bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyururken, bir yandan da Kocaeli’nin tarihi ve turistik mekânlarının tanıtımına katkı sağlayacak. Marşımızın 12 enstrümanla çalınacak olması ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının Türkiye’de en fazla enstrüman eğitimi verilen sanat okulu olduğunu gözler önüne serecek.

KENTİN 12 TARİHİ VE TURİSTİK MEKANI ÖNÜNDEN

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlik için Kocaeli’nin tarihi ve turistik mekânları seçildi. Bunlar arasında Hereke Kalesi, Eskihisar Kalesi, Bilim Sanat Merkezi, Sırrı Paşa Konağı, Darıca Millet Bahçesi, Kandıra Pembe Kayalar, Ormanya, Orhan Gazi Köprüsü, Hereke Kalesi, Kasr-ı Humayun, Kongre Merkezi Sahnesi ve Mimar Sinan Köprüsü yer alıyor.

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ SESLENDİRECEK

Etkinlikte, konservatuvarın Ney, Piyano, Bağlama, Ud, Flüt, Kanun, Klasik Gitar, Bas Gitar, Keman, Kemençe, Viyolonsel ve Klarnet eğitmenleri İstiklal Marşımızın bestesini enstrümanlarıyla çalacak. Konservatuvar eğitmenleri ise, marşımızın güftesini, yine kentin tarihi ve turistik mekanları önünden seslendirecek. İstiklal Marşı’nın “Çatma Kurban Olayın Çehreni Ey Nazlı Hilal” bölümünü ise Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu Üyesi olan 4 yaşındaki Selen Özbay seslendirecek.

BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ TAÇLANACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği etkinlik, bir anlamda, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’mızı taçlandıracak. Mehmet Akif’in, “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diyerek Türk bağımsızlık tarihine armağan ettiği marş, Kocaeli’nden tüm dünyaya duyurulacak.

12 MART’TA YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANACAK

Çekimleri kentin belirlenen tarihi ve turistik noktalarında gerçekleştirilen etkinlik, 12 Mart Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

İLELEBET İSTİKLAL SERGİSİ ÖZEL GÜN İÇİN AÇILACAK

Öte yandan 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Hat, Kat-ı, Ebru, Teship, Minyatür ve Karikatür Eğitmenleri özel bir sergi hazırladı. Eğitmen ve öğrencilerin eserlerinin yer aldığı “İlelebet İstiklal” isimli online serginin açılışı 12 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Sergi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden izlenebilecek.

# Kocaeli, Büyükşehir, çocuk

11 Mar 2021 - 14:29 - Gündem

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