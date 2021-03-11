Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Mar 2021 - 16:22- Gündem G: 11 Mar 2021 - 16:24

Başiskele’de ücretsiz müzik eğitimleri başlıyor

Başiskele Belediyesinden birbirinden farklı birçok branşta, 5 yaşından 29 yaşa kadar tüm genç ve çocuklara hitap edecek müzik eğitimleri için online başvurular başlıyor.

mask

Başiskele’de çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için müzik eğitimleri başlıyor. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından organize edilen ücretsiz müzik eğitimlerine kayıtlar başlıyor. 

7 DALDA MÜZİK EĞİTİMİ VERİLECEK

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün önderliğinde ilçede kültür-sanat etkinliklerinde atağa kalkan Başiskele Belediyesi, genç yeteneklere fırsat sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Başiskele Sahili’nde gençlere sahne kurarak yeteneklerini sunma imkanı veren Başiskele Belediyesi, bu kez gençlere ücretsiz olarak 7 dalda müzik eğitimi verecek. Altınkent Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerindeki Altınkent Gençlik Merkezi’nde verilecek olan müzik eğitimlerinde öğrencilere şan eğitimi, gitar, bağlama, piyano, çocuk ve gençlik korosu, ritim grubu gibi çeşitli müzik dallarında eğitimler verilecek.

3 AYRI YAŞ GRUBUNDA EĞİTİMLER VERİLECEK

Başiskele’de ikamet eden müzik yeteneği olan çocukların ve gençlerin başvurabileceği branşlarda 3 ayrı yaş grubunda eğitimler verilecek. 

Müzik eğitim grupları ve dalları şöyle:

13-29 yaş – Şan Eğitimi – Gitar – Bağlama – Gençlik Korosu

5-14 yaş – Piyano – Çocuk Korosu

8-29 yaş – Ritim Grubu

SON BAŞVURU 22 MART

Yeni Kontrollü Normalleşme sürecine uygun olarak gerçekleştirilecek kurslara katılacak olan kursiyerler için son başvuru tarihi 22 Mart 2021 Pazartesi günü olarak belirlendi. Adaylar son başvuru tarihine kadar Başiskele Belediyesi’nin www.basiskele.bel.tr web sitesinden ya da basvuru.basiskele.bel.tr’den direkt  başvuru formunu doldurarak kayıtlarını oluşturabilecek.

TEDBİRLER KAPSAMINDA KURSLAR BAŞLAYACAK

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla tedbirler kapsamında sınırlı tutulacak kursiyerler ile eğitimlere başvuruların alınmasıyla planlanacak ve oluşturulan eğitim takvimleri kapsamında da eğitimler başlamış olacak.   

# eğitim, çocuk, koronavirüs

11 Mar 2021 - 16:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet: Kurtuluş ve bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı’mızın 100. yılı kutlu olsun mask
Hürriyet: Kurtuluş ve bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı’mızın 100. yılı kutlu olsun
Başkan Turan hizmetleri anlattı mask
Başkan Turan hizmetleri anlattı
12 ilçede, 12 enstrümanla İstiklal Marşı’mızı söyleyeceğiz mask
12 ilçede, 12 enstrümanla İstiklal Marşı’mızı söyleyeceğiz
Gölcük Beşir Derneği kandil simidi dağıttı mask
Gölcük Beşir Derneği kandil simidi dağıttı
Büyükakın, Hırvatistan Başkonsolosu’nu ağırladı   mask
Büyükakın, Hırvatistan Başkonsolosu’nu ağırladı  
Büyükakın, Ahmet’in parkına konuk oldu   mask
Büyükakın, Ahmet’in parkına konuk oldu  
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir mask
Kocaeli'de tehlike çanları çaldı! Cumartesi yasağı geri gelebilir
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı
Güngör Arslan gözaltına alındı mask
Güngör Arslan gözaltına alındı
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm mask
Kocaeli için yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz! mask
Bu mağazada gelinlikler ücretsiz!
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor mask
Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor

GALERİ

Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti mask
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu mask
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ergene Velimeşe - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı mask
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş mask
Çay içen genci, uykusuz kaldığı için öldürmüş
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL