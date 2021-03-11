Başiskele’de ücretsiz müzik eğitimleri başlıyor

Başiskele’de çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için müzik eğitimleri başlıyor. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından organize edilen ücretsiz müzik eğitimlerine kayıtlar başlıyor.

7 DALDA MÜZİK EĞİTİMİ VERİLECEK

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün önderliğinde ilçede kültür-sanat etkinliklerinde atağa kalkan Başiskele Belediyesi, genç yeteneklere fırsat sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Başiskele Sahili’nde gençlere sahne kurarak yeteneklerini sunma imkanı veren Başiskele Belediyesi, bu kez gençlere ücretsiz olarak 7 dalda müzik eğitimi verecek. Altınkent Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerindeki Altınkent Gençlik Merkezi’nde verilecek olan müzik eğitimlerinde öğrencilere şan eğitimi, gitar, bağlama, piyano, çocuk ve gençlik korosu, ritim grubu gibi çeşitli müzik dallarında eğitimler verilecek.

3 AYRI YAŞ GRUBUNDA EĞİTİMLER VERİLECEK

Başiskele’de ikamet eden müzik yeteneği olan çocukların ve gençlerin başvurabileceği branşlarda 3 ayrı yaş grubunda eğitimler verilecek.

Müzik eğitim grupları ve dalları şöyle:

13-29 yaş – Şan Eğitimi – Gitar – Bağlama – Gençlik Korosu

5-14 yaş – Piyano – Çocuk Korosu

8-29 yaş – Ritim Grubu

SON BAŞVURU 22 MART

Yeni Kontrollü Normalleşme sürecine uygun olarak gerçekleştirilecek kurslara katılacak olan kursiyerler için son başvuru tarihi 22 Mart 2021 Pazartesi günü olarak belirlendi. Adaylar son başvuru tarihine kadar Başiskele Belediyesi’nin www.basiskele.bel.tr web sitesinden ya da basvuru.basiskele.bel.tr’den direkt başvuru formunu doldurarak kayıtlarını oluşturabilecek.

TEDBİRLER KAPSAMINDA KURSLAR BAŞLAYACAK

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla tedbirler kapsamında sınırlı tutulacak kursiyerler ile eğitimlere başvuruların alınmasıyla planlanacak ve oluşturulan eğitim takvimleri kapsamında da eğitimler başlamış olacak.