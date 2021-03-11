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11 Mar 2021 - 16:23- Spor G: 11 Mar 2021 - 16:24

Musa Nizam: Yürekten oynadık
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Kocaelispor’un savunmacılarından Musa Nizam özellikle ikinci yarıdaki istekli futbolları ile galip geldiklerini ifade etti. Rakiplerin de puan için mücadele ettiğini belirten Musa Nizam şu şekilde konuştu: Bazen istediklerinizi yapmakta güçlük çekebilirsiniz. Neticesinde rakipleriniz de puan için mücadele ediyor. Velimeşe de bu takımlardan birisiydi. Bizim için zor bir deplasman maçı oldu. Yürekten oynadık.

ÖZELLİKLE İKİNCİ YARIDA İYİYDİK

Galip geldiğimiz için bütün arkadaşlarımı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet… Maçlar kolay kazanılmıyor. Bir hafta boyunca konsantre olmak ve maçta da rakibinden daha çok istemek, hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmamız için her hafta daha fazla mücadele ederek oynamak zorundayız. Bizim de önce istememiz ondan sonra da skoru yakalamamız lazım. Velimeşe maçında, özellikle ikinci yarıda bunu yaptığımızı düşünüyorum.

11 Mar 2021 - 16:23 - Spor

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