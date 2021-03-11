EMEP: işçiler, "hastalık mı, açlık mı" ikilemi arasında

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının resmen ilan edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Emek Partisi (EMEP) yaptığı açıklamada salgının yıl dönümüne ‘Kontrollü normalleşme’ altında girildiği ifade edildi. Hızla artan vaka sayılarının 14 bine yaklaşıldığının ifade edildiği açıklamada, "Normalleşme kararının tıbbi gerekçelerle alınmadığı gerçeği her geçen gün tablonun kötüleşmesine neden olmaktadır" denildi. EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan açıklamasında bu süreçte işçilerin "hastalık mı, açlık mı" ikilemi arasında çalışmak zorunda bırakıldığı ifade etti.

"KOD 29 İLE İŞÇİ EMEKÇİLERİ HAK ARAYAMADI"

Erkan sözlerinin devamında ise,"Kısa çalışma ödeneği adı altında işsizlik sigortası fonu patronların yağmasına açılırken, 'işten atmalar yasaklanıyor' propagandası eşliğinde gündeme getirilen torba yasayla ücretsiz izin ve tazminatsız işten çıkarmaların önü açıldı Kod 29 ile birlikte işçi ve emekçilerin hak araması engellenerek, işsizlik tehditi ile milyonlar bir yandan hastalıkla boğuşurken bir yandan da işten atılma tehdidi ile baş etmeye çalışmaya devam etmekte.

"İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI"

Pandemi süreci boyunca fabrikalardan, işletmelerden görüştüğümüz işçi ve emekçiler sürecin kendileri için giderek 'içinden çıkılmaz' bir hal aldığını dile getirmektedir. Maske ve mesafe kurallarının uygulandığı fabrikalarda işçiler çalışma sahasında iş yoğunluğunun giderek artması ile kendi sağlıklarının patronlar için önemsiz olduğunu, kendilerini 'değersiz' hissettiklerini dile getirmişlerdir. Hem bedensel hem de psikolojik olarak zorlu geçen bir yılda işçi ve emekçilerin payına hastalığın pençesinde daha zorlu koşullarda 'her şeye rağmen' çalışmak düşmüştür.

"KADINLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI"

Pandemi dönemi kadın işçiler işyerlerinde temizlik ihtiyacının da iş tanımında olmaması rağmen kadın işçilere yaptırıldığı dile getiren kadınlar, yine kendi paylarına düştüğünü ifade etmişlerdir. Kocaeli ve Gebze bölgesinde metal, petrokimya, temizlik, gıda, depo, sağlık, tekstil gibi iş kollarından görüştüğümüz kadın işçiler, salgın ile birlikte fabrikalarda daha az kişiyle daha çok iş yaptıklarını, pandemi tedbiri adı altında uygulamaya konan esnek çalışmanın kadınların çalışma sürelerini uzattığını ortaya koymuştur" dedi.

ERKAN TALEPLERİNİ SIRALADI

Erkan, taleplerini de şöyle sıraladı: Virüse karşı mücadele halk sağlığı sorunudur. Halkın sağlığı için bu ülkede yaşayan bütün yurttaşlara ve göçmenlere parasız, ulaşılabilir nitelikli sağlık hizmeti verilmelidir. İşten atma ve ücretsiz izin yasaklanarak işçi emekçilerin kayıpları karşılanmalıdır. 21 gün tam kapanma sağlanmalı, yoksul halka ekonomik koruma sağlanmalıdır. Aşı ve halk sağlı ticaret aracı olmaktan çıkarılmalı, patent kaldırılmalı ve aşı formülleri açıklanmalıdır."